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Общество

Что известно о новом главе Пограничной службы КР Абдикариме Алимбаеве

Фото из интернета. Абдикарим Алимбаев.

Абдикарим Алимбаев сегодня официально назначен на должность первого заместителя председателя ГКНБ — директора Пограничной службы КР.

Что о нем известно

Абдикарим Алимбаев родился 19 апреля 1973 года в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области. В 1995-м окончил Академию Пограничной службы КНБ Казахстана, а в 2006 году — Академию Федеральной службы безопасности России.

В Пограничной службе Кыргызской Республики с 1993-го, где прошел путь от командира подразделений до руководящих должностей.

С 2014 по 2016 год занимал пост заместителя председателя Государственной пограничной службы, а затем возглавил ее.

С 2018 по 2021 год был начальником Главного штаба и первым заместителем председателя ГПС.

В мае 2021-го был назначен полномочным представителем президента в Баткенской области.

Женат, воспитывает троих детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315199/
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