Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица в тройке лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на третьем месте. На первом — Дели (Индия), а на втором — Аккра (Гана).

Статус города отмечен как «очень нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 244 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

микрорайон «Джал» — 523;

район посольства Швейцарии — 298;

село Орок — 280;

проспект Жибек Жолу — 269;

улица Карбоз уулу Келдибека — 269.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.