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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица в тройке лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на третьем месте. На первом — Дели (Индия), а на втором — Аккра (Гана).

Статус города отмечен как «очень нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 244 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • микрорайон «Джал» — 523;
  • район посольства Швейцарии — 298;
  • село Орок — 280;
  • проспект Жибек Жолу — 269;
  • улица Карбоз уулу Келдибека — 269.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315145/
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