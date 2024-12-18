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Общество

Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприроды

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора считает воздух в Бишкеке умеренным. Об этом на брифинге заявил заведующий отделом охраны атмосферного воздуха ведомства Ташыбек уулу Нурсултан.

Он оценил показатели этого года на 7 из 10 баллов.

По словам чиновника, на улучшение качества воздуха повлияли газификация жилых массивов, замена дизельных микроавтобусов газомоторными и ликвидация пожара на Бишкекском санитарном полигоне.

Он отметил, что в столице и Чуйской области к газу подключили более 30 тысяч домов. Их газификация позволила сократить потребление 60 тысяч тонн угля. 

«С прошлым годом ситуация стала лучше, и в соцсетях указывают наши данные. Проводятся работы по утилизации швейных отходов. Есть датчики Гидрометеорологической службы, которые мониторят. У нас есть сведения, что за последние годы улучшилось состояние атмосферы воздуха», — заявил Ташыбек уулу Нурсултан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314601/
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