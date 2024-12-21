Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР

Сегодня, 21 декабря, во время третьего Народного курултая президент Садыр Жапаров выступил с обращением к депутатам Европарламента.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию в защиту Темирлана Султанбекова и выразил обеспокоенность соблюдением прав человека в Кыргызстане.

Глава государства подчеркнул, что европейские парламентарии делают выводы, находясь на расстоянии тысяч километров и не имея доказательств. «Находясь в нескольких тысячах километров и не имея доказательств, вы принимаете резолюцию. Приезжайте, увидите, что у нас все чисто», — отметил он.

Садыр Жапаров напомнил, что в стране произошли три революции, вызванные недовольством избирательным процессом, и подчеркнул важность борьбы с подкупом голосов.

«Партия социал-демократов попалась на том, что раздавала 1,5 миллиона сомов за подкуп голосов. И что нам делать за это — по голове погладить?» — заявил он.

Президент отметил, что в республике прилагаются значительные усилия для обеспечения прозрачности выборов, включая модернизацию работы Центризбиркома и внедрение современных технологий.

«В будущем у нас состоятся выборы президента и Жогорку Кенеша. Мы потратили 2 миллиарда сомов, чтобы обеспечить ЦИК современным оборудованием. В будущем можно будет голосовать из дома», — рассказал он.

Садыр Жапаров призвал граждан проявлять стойкость и не поддаваться на провокации. «Не продавайте голоса. Если хотят купить ваши голоса, плюньте им в лицо», — добавил он.

Кроме того, глава государства обратился к европейским парламентариям с призывом уважать суверенитет Кыргызстана. «Мы независимое государство, поэтому не вмешивайтесь в наши процессы. Мы готовы к сотрудничеству с вами», — подчеркнул он.

Завершая речь, Садыр Жапаров заметил, что КР стремится к развитию и готова заимствовать успешный опыт европейских стран.

«То, что мы проходим сейчас, вы пережили еще 100 лет назад. Мы так же пытаемся догнать вас. Не забывайте об этом», — заявил он.