Накануне, 20 декабря, в Бишкеке был снегопад. Коммунальные службы не успевали посыпать дороги, из-за этого произошли многочисленные ДТП.
Состояние дорог не изменилось с ночи, на многих улицах все еще скользко. Читатели 24.kg прислали фотографии сегодняшних дорог.
Ситуация на улице Токтогула более-менее хорошая. Как рассказал читатель, мэрия посыпала дорогу солью, однако местами все еще заносит машину.
По улице Орозбекова гололед. Читатель предупреждает водителей быть осторожными при проезде.
Улица Московская и проспект Чингиза Айтматова очищены от снега. Нет гололеда.
А вот на улицах Чапаева и Душанбинской ситуация похуже. Муниципальные службы не успели обработать дороги.
Напомним, ранее вице-мэр столицы Рамиз Алиев сообщал 24.kg, что мэрия Бишкека в 1,5 раза увеличила парк снегоуборочной техники. А градоначальник Айбек Джунушалиев на сессии БГК заявил, что в начале года на покупку 170 единиц техники для всех муниципальных предприятий предусмотрели 1 миллиард сомов.
«В результате переговоров с заводами мы смогли закупить технику на 563 миллиона сомов. Так мы смогли сэкономить 437 миллионов. На эти деньги мы закупили еще 42 единицы техники примерно на 200 миллионов сомов», — сообщил он.