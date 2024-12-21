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Общество

Состояние дорог — гололед. Некоторые улицы Бишкека все еще не посыпали солью

Накануне, 20 декабря, в Бишкеке был снегопад. Коммунальные службы не успевали посыпать дороги, из-за этого произошли многочисленные ДТП. 

Состояние дорог не изменилось с ночи, на многих улицах все еще скользко. Читатели 24.kg прислали фотографии сегодняшних дорог. 

Ситуация на улице Токтогула более-менее хорошая. Как рассказал читатель, мэрия посыпала дорогу солью, однако местами все еще заносит машину. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица Токтогула

По улице Орозбекова гололед. Читатель предупреждает водителей быть осторожными при проезде. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Улица Орозбекова

Улица Московская и проспект Чингиза Айтматова очищены от снега. Нет гололеда. 

А вот на улицах Чапаева и Душанбинской ситуация похуже. Муниципальные службы не успели обработать дороги. 

Напомним, ранее вице-мэр столицы Рамиз Алиев сообщал 24.kg, что мэрия Бишкека в 1,5 раза увеличила парк снегоуборочной техники. А градоначальник Айбек Джунушалиев на сессии БГК заявил, что в начале года на покупку 170 единиц техники для всех муниципальных предприятий предусмотрели 1 миллиард сомов.

«В результате переговоров с заводами мы смогли закупить технику на 563 миллиона сомов. Так мы смогли сэкономить 437 миллионов. На эти деньги мы закупили еще 42 единицы техники примерно на 200 миллионов сомов», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314965/
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