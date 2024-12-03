Рамиз Алиев: Мэрия Бишкека в 1,5 раза увеличила парк снегоуборочной техники

Мэрия Бишкека ожидает 20 снегоуборочных машин. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев.

По его словам, 28 единиц техники уже есть.

«Количество специальной техники для уборки снега увеличилось в 1,5 раза. На сегодняшний день пришло 2 лаповых погрузчика, 4 «Хово» с отвалами для чистки магистральных улиц, 15 тракторов для уборки тротуаров», — заявил он.

Накануне мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе сессии БГК заявил, что в начале года на покупку 170 единиц техники для МП «Тазалык» предусмотрели 1 миллиард сомов.

«В результате переговоров с заводами мы смогли закупить технику на 563 миллиона сомов. Так мы смогли сэкономить 437 миллионов сомов. На эти деньги мы закупили еще 42 единицы техники примерно на 200 миллионов сомов», — сообщил глава муниципалитета.

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Напомним, в начале года во время сильного снегопада горожане раскритиковали работу мэрии. В то время на линию вышло 45 спецмашин, из них 27 снегоуборочных на базе МАЗ, одна пескоразбрасывательная машина на базе ЗИЛ-130, 2 фронтальных погрузчика, 9 тракторов «Беларусь» с щетками и лопатами, 4 универсальных коммунальных машины «УКМ-2500», а также 2 новые специальные машины по очистке снега Bobcat.