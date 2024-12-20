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Общество

Делегаты Народного курултая просят спикера ЖК продлить их мандат до года

Делегат Народного курултая Чылпакбек Дарбеков из Иссык-Атинского района Чуйской области попросил спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева продлить их мандат до года.

Отметим, ранее с аналогичной просьбой выступала представитель Кара-Суйского района Ошской области Анаркан Айдарова.

«Наш двухдневный мандат — это работа почтальона. Мы приходим сюда, озвучиваем свои предложения, оставляем письма, и все, на этом наша миссия завершается. Если бы вы продлили мандат делегатов до одного года, то многие проблемы людей решались бы быстрее. Нурланбек Тургунбекович, у вас 90 депутатов, а здесь нас 700 делегатов, которые могли бы стать поддержкой», — сказал Чылпакбек Дарбеков.

Предложение делегата зал встретил бурными овациями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314925/
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