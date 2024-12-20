Делегат Народного курултая просит сделать интернет 18+

На третьем Народном курултае делегат из Оша Азамат Жоробаев предложил ограничить интернет для детей до 18 лет.

Он считает, что с помощью телефона дети смотрят материалы о терроризме, порно и так далее.

«В связи с этим необходимо ввести ограничения на интернет до 18 лет, так как он плохо влияет на детей», — сказал он.



Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем участвуют 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.