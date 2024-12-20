Делегат Народного курултая сравнил Камчыбека Ташиева с Манасом

Сегодня, 20 декабря, в ходе третьего Народного курултая один из делегатов Пайзидин Баатыркулов назвал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Манасом.

«Если я назову Камчыбека Кыдыршаевича Манасом сегодняшнего дня, то скажете, что я подхалимничаю. Но история все поставит на свои места», — заявил он.

По его словам, вопрос границ очень важный для приграничных регионов.

«Ситуация была на грани войны. Некоторые диванные эксперты пишут, ничего не зная об этом. Уважаемый Камчыбек Ташиев в это время ездил туда и решил вопрос», — сказал он.