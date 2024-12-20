В Кыргызстане с 23 декабря в вузах начнется зимний прием абитуриентов

Конкурсный отбор по результатам Общереспубликанского тестирования в рамках зимнего приема пройдет в четыре тура. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По его данным, кампания пройдет в следующие сроки:

первый тур с 23 по 25 декабря 2024 года,

второй тур с 13 по 15 января 2025 года,

третий тур с 20 по 22 января,

четвертый тур с 27 по 29 января.

В ведомстве напоминают, что зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Список вузов и направлений, а также инструкция по регистрации и открытию своего личного кабинета на портале размещены на официальном сайте министерства https://2020.edu.gov.kg/.

Результаты весеннего ОРТ (2024 года) действительны для участия в конкурсе.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.