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Общество

В Кыргызстане с 23 декабря в вузах начнется зимний прием абитуриентов

Конкурсный отбор по результатам Общереспубликанского тестирования в рамках зимнего приема пройдет в четыре тура. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По его данным, кампания пройдет в следующие сроки:

  • первый тур с 23 по 25 декабря 2024 года,
  • второй тур с 13 по 15 января 2025 года,
  • третий тур с 20 по 22 января,
  • четвертый тур с 27 по 29 января.

В ведомстве напоминают, что зимний прием в вузы проводят для отбора и зачисления абитуриентов только на контрактные места.

Список вузов и направлений, а также инструкция по регистрации и открытию своего личного кабинета на портале размещены на официальном сайте министерства https://2020.edu.gov.kg/.

Результаты весеннего ОРТ (2024 года) действительны для участия в конкурсе.

Механизм приема кыргызстанцев и иностранных граждан в высшие учебные заведения дважды в год разработан в целях расширения доступа к высшему профессиональному образованию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314904/
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