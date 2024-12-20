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Общество

Делегат курултая из Бишкека просит озеленить горы вокруг столицы

Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае делегат из Бишкека Нургазы Арзыматов попросил президента дать поручение, чтобы результаты Общереспубликанского тестирования выставляли оперативнее.

По его словам, выпускникам школ приходится ждать результаты теста целый месяц.

«Результаты теста, который сдают кандидаты на государственную службу, становятся известными в тот же день. Просим эту систему внедрить и в ОРТ», — говорит Нургазы Арзыматов.

Еще он попросил горы вокруг столицы привести в надлежащий вид.

«Для развития туризма нужно озеленить эти горы. Также это обеспечит рабочими местами граждан», — заявил делегат.

Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314899/
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