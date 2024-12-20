Делегат курултая из Алая просят провести в их районе канализацию

Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае делегат из Алайского района Азизбек Айдаров попросил построить канализацию и обновить трубы для чистой воды в их регионе.

По его словам, в районе большая опасность изчезнования питьевой воды.

«У нас большие проблемы со здоровьем. Трубы сгнили, поэтому качество воды оставляет желать лучшего. Просьба обновить канализационные трубы. Из-за септиков чистая вода смешивается с грязной», — заявил Азизбек Айдаров.



Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.