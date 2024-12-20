Зимние каникулы за границей. Проверьте заранее, нет ли долгов и штрафов

Судебный департамент при Верховном суде призывает граждан проверить, есть ли у них ограничения на выезд, перед зимними каникулами.

В пресс-службе отмечают, что если человек не оплачивает задолженность по линии судебных исполнителей, против него могут быть приняты ограничительные меры, включая запрет на выезд за пределы страны.

Запрет на выезд из Кыргызстана может быть наложен по различным причинам, в том числе из-за долгов по штрафам, алиментам, кредитам или налогам.

Ограничения могут касаться даже мелких штрафов за нарушение ПДД, о которых автовладелец мог забыть или не знать.

Кроме того, запрет может быть наложен из-за долгов перед банками, частными организациями или обязательств по судебным решениям.

«Запрет на выезд вводится не сразу. Сначала должнику предоставляется возможность добровольно погасить задолженность. На это дается десять рабочих дней с момента получения уведомления. Если долг не будет погашен в срок, судебный исполнитель может принять решение о временном ограничении на выезд. Эти меры применяются как к физическим лицам, так и к руководителям компаний, независимо от формы собственности», — отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе, проверьте свою задолженность на сайте судебного департамента ( www.suddep.sot.kg ) через раздел «Проверка статуса задолженности», введя свой ПИН-код.

Этот сервис предоставляет информацию о статусе исполнительного производства и его местонахождении в службе судебных исполнителей.

Сервис также интегрирован с порталом «Тундук» (www.portal.tunduk.kg), где в личном кабинете можно узнать подробности о задолженности, а также через другие мобильные приложения, такие как «Мбанк».

Для уточнения статуса запрета на выезд можно обратиться по телефону судебного департамента 0312250154, где работает круглосуточная служба.