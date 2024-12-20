15:13
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

Зимние каникулы за границей. Проверьте заранее, нет ли долгов и штрафов

Судебный департамент при Верховном суде призывает граждан проверить, есть ли у них ограничения на выезд, перед зимними каникулами.

В пресс-службе отмечают, что если человек не оплачивает задолженность по линии судебных исполнителей, против него могут быть приняты ограничительные меры, включая запрет на выезд за пределы страны.

Запрет на выезд из Кыргызстана может быть наложен по различным причинам, в том числе из-за долгов по штрафам, алиментам, кредитам или налогам.

Ограничения могут касаться даже мелких штрафов за нарушение ПДД, о которых автовладелец мог забыть или не знать.

Кроме того, запрет может быть наложен из-за долгов перед банками, частными организациями или обязательств по судебным решениям.

«Запрет на выезд вводится не сразу. Сначала должнику предоставляется возможность добровольно погасить задолженность. На это дается десять рабочих дней с момента получения уведомления. Если долг не будет погашен в срок, судебный исполнитель может принять решение о временном ограничении на выезд. Эти меры применяются как к физическим лицам, так и к руководителям компаний, независимо от формы собственности», — отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе, проверьте свою задолженность на сайте судебного департамента (www.suddep.sot.kg) через раздел «Проверка статуса задолженности», введя свой ПИН-код.

Этот сервис предоставляет информацию о статусе исполнительного производства и его местонахождении в службе судебных исполнителей.

Сервис также интегрирован с порталом «Тундук» (www.portal.tunduk.kg), где в личном кабинете можно узнать подробности о задолженности, а также через другие мобильные приложения, такие как «Мбанк».

Для уточнения статуса запрета на выезд можно обратиться по телефону судебного департамента 0312250154, где работает круглосуточная служба. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314891/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект
Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения
В Бишкеке пресекли деятельность религиозной секты «Общество сознания Кришны»
Верховный суд обязал Лабораторию Бонецкого выплатить 423 миллиона сомов
Коррупционеры сядут в тюрьму, штрафы отменят. Камчыбек Ташиев подготовил закон
Депутат предлагает провести информационную кампанию по ОСАГО
Штраф за отсутствие ОСАГО отсрочат еще на полгода — Госфиннадзор
Пожарная безопасность. Депутат против, чтобы рынки штрафовали на миллион сомов
Депутаты увеличивают штраф для кафе и ресторанов за пищевое отравление
Штраф за оскорбление в СМИ повысит нагрузку на следователей — депутат
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
20 декабря, пятница
15:10
В РФ тест на знание русского языка детьми мигрантов будет проводиться бесплатно В РФ тест на знание русского языка детьми мигрантов буд...
15:06
В Кыргызстане с 23 декабря в вузах начнется зимний прием абитуриентов
15:04
Делегат курултая переживает, что кыргызский калпак начали подделывать
14:56
Делегат курултая из Бишкека просит озеленить горы вокруг столицы
14:49
Покушение на узбекского экс-чиновника. Интерпол объявил в розыск уроженцев Чечни