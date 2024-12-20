GCERF: Страны Центральной Азии лидируют в репатриации граждан из Сирии

По данным Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF), всего государства Центральной Азии вернули домой около 2 тысяч 220 своих граждан из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации уточнили, что на Казахстан приходится 754 человека, Узбекистан — 531, Таджикистан — 381 и Кыргызстан — 533.

Фото из архива. Кыргызстанцы, репатриированные на родину из Сирии, в аэропорту

Глава GCERF Халид Коссер отметил, что правительства стран Центральной Азии, в отличие от европейских государств, являются мировыми лидерами по репатриации своих граждан из лагерей на северо-востоке Сирии. Он считает, что европейские страны не выполнили эту работу и просто «бросили» своих граждан, не взяв на себя ответственность как государства.

По словам Халида Коссера, опыт работы GCERF со странами Центральной Азии в области репатриации из лагерей на северо-востоке Сирии показал, что кое-что еще можно улучшить, поскольку несколько раз репатриированные женщины и дети впоследствии возвращались в Сирию.

«Но опять же речь идет в основном о женщинах и детях. Теперь вопрос будет касаться мужчин. Как репатриировать людей, которые явно воевали, были террористами, которые не будут приняты на работу... И большинство из них отправятся в тюрьму, что приведет к радикализации в тюремном мире», — добавил он.

О последней репатриации кыргызстанцев МИД сообщал в июле 2024 года. Отмечалось, что власти США помогли вернуть из лагерей Сирии 22 граждан Кыргызстана. Возврат граждан осуществлен в рамках очередной гуманитарной миссии «Айкөл-6». В результате на родину благополучно доставлены 8 женщин и 14 детей.