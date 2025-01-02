Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2025 года

В 2025 году ожидается выход долгожданных продолжений, а также несколько долгожданных премьер.

24.kg подготовило подборку самых ожидаемых фильмов, которые мы сможем увидеть в кинотеатрах в наступившем году.

1 «Микки 17» (фантастика). Выход в прокат в январе «Микки 17» (фантастика). Выход в прокат в январе

Фантастическая картина со социальным подтекстом от режиссера «Паразитов». Микки — так называемый «одноразовый сотрудник» космической экспедиции, а проще говоря — клон. Его создатели хотят колонизировать загадочную ледяную планету и используют Микки в качестве подопытного кролика в самых опасных миссиях. Потерять его они не боятся — когда Микки расстается с жизнью (а происходит это довольно часто), его разум загружают в следующий клон, и он продолжает работу.

2 «Minecraft в кино» (фэнтези). Выход в прокат в апреле «Minecraft в кино» (фэнтези). Выход в прокат в апреле

По сюжету группа подростков под предводительством юной Натали попадают в странный кубический мир. Ребята хотят вернуться домой, но это оказывается не так просто — сначала им нужно разобраться в правилах странной вселенной и побороть местных злодеев. Помогать им в этом будет опытный игрок Стив в исполнении харизматичного Джека Блэка.

3 «Майкл» (драма). Выход в прокат в апреле «Майкл» (драма). Выход в прокат в апреле

Байопик о Майкле Джексоне, который разрабатывался на протяжении последних пяти лет. Фильм затрагивает все ключевые моменты личной и творческой жизни артиста, начиная от сложных отношений с отцом и заканчивая обвинениями в педофилии. Главную роль исполнил племянник Джексона, 28-летний Джаафар Джексон.

4 «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 2» (боевик). Выход в прокат в мае «Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 2» (боевик). Выход в прокат в мае

Новая «Миссия невыполнима» станет прямым продолжением фильма «Смертельная расплата, часть 1». Детали сюжета пока держат в тайне, но глобально цели Итана Ханта останутся прежними: найти преступника Габриэла и подлодку «Севастополь», чтобы извлечь исходный код опасного искусственного интеллекта «Сущность».

5 «Серфер» (триллер). Выход в прокат в мае «Серфер» (триллер). Выход в прокат в мае

Главный герой возвращается из США в родную Австралию, чтобы вместе с сыном покататься на досках по волнам. Но здесь на семью нападает банда серферов. Они ранят главного героя и запрещают ему приходить на пляж. Мужчина же не намерен отступать, и вскоре конфликт выходит из-под контроля.

6 «Балерина» (боевик). Выход в прокат в июне «Балерина» (боевик). Выход в прокат в июне

Ив — хрупкая и нежная выпускница балетного училища, но мало кто знает, что крутит фуэте она так же легко, как и убивает людей. Когда Ив была маленькой, загадочный человек с татуировкой лишил жизни ее отца, и теперь она намерена отомстить всем, кто стоит за этим нападением. Спин-офф франшизы о Джоне Уике приоткроет закулисье криминального мира и покажет его глазами юной особы. Она, в отличие от Джона, еще не успела устать от жизни.

7 «Формула 1» (драма). Выход в прокат в июне «Формула 1» (драма). Выход в прокат в июне

Было время, когда Сонни Хэйс участвовал в гонках «Формулы 1» и считался одним из лучших. Однако тяжелая авария надолго выбросила его из индустрии — он стал участвовать в соревнованиях на выносливость и больше не выходил на серьезные гонки. Спустя 20 лет старый знакомый Сонни зовет героя вернуться на «Формулу 1» и стать тренером молодого пилота Джошуа Пирса.

8 «28 лет спустя» (ужасы). Выход в прокат в июне «28 лет спустя» (ужасы).

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что события будут развиваться в постапокалиптической Великобритании. Сиквел положит начало трилогии. В первой картине было показано начало эпидемии вируса бешенства, передающегося через кровь за считаные секунды и моментально превращающего человека в монстра.

9 «Супермен» (фантастика). Выход в прокат в июле «Супермен» (фантастика). Выход в прокат в июле

Кларку Кенту — 25 лет. Днем он работает в газете Daily Planet, а по ночам перевоплощается в Супермена и борется с преступниками в городе Метрополис. У Кларка есть серьезный противник — бизнесмен Лекс Лютор, но самой сложной битвой для юноши оказывается даже не противостояние с Лютором, а попытка примирить в себе человеческие ценности и криптонское начало.

10 «Битва за Бактан-Кросс» (триллер). Выход в прокат в августе «Битва за Бактан-Кросс» (триллер). Выход в прокат в августе

Есть предположение, что сюжет основан на постмодернистском романе Томаса Пинчона «Вайнленд». Действие происходит в Калифорнии 1980-х, а центральная тема завязана на спорной политике Ричарда Никсона и борьбе государства с наркотиками.

11 «Пила 11» (ужасы). Выход в прокат в сентябре «Пила 11» (ужасы). Выход в прокат в сентябре

«Пила 11» является прямым продолжением предыдущей части и раскроет новые детали из прошлого Конструктора.

12 «Трон: Арес» (фантастика). Выход в прокат в октябре «Трон: Арес» (фантастика). Выход в прокат в октябре

Известно, что картина расскажет о сложной компьютерной программе Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный. Это станет первой встречей человечества с существами, наделенными искусственным интеллектом.

13 «Иллюзия обмана 3» (триллер). Выход в прокат в ноябре «Иллюзия обмана 3» (триллер). Выход в прокат в ноябре

В новом фильме на экраны вернутся почти все главные герои. Ведь «химия» первых двух картин, во многом карикатурных, держалась как раз на взаимоотношениях внутри команды. Возможно, с появлением новых персонажей наблюдать за приключениями «всадников» будет еще интереснее.

14 «Зверополис 2» (мультфильм). Выход в прокат в ноябре «Зверополис 2» (мультфильм). Выход в прокат в ноябре

Ожидается, что в продолжении мультфильма главные герои — лис Ник и зайчиха Джуди — вновь будут расследовать запутанное дело, а главным злодеем картины станет опасный ядовитый змей Гэри. Появление Гэри намекает на то, что в этот раз в фильме появятся не только млекопитающие, но еще и рептилии.

15 «Аватар: Огонь и пепел» (фантастика). Выход в прокат в ноябре «Аватар: Огонь и пепел» (фантастика). Выход в прокат в ноябре

Третий фильм франшизы покажет, как семья Джейка Салли и Нейтири справляется со смертью старшего сына Нетейама. Также картина познакомит зрителей с невиданными ранее обитателями Пандоры. Например, агрессивным народом на’ви — кланом пепла из вулканических регионов планеты.