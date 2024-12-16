Минтруда помогло взыскать 43 миллиона рублей зарплаты для кыргызстанцев в России

С начала 2024 года представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Москве помогло 618 гражданам КР взыскать невыплаченную заработную плату на сумму 42,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, девяти кыргызстанцам оказано содействие в получении компенсаций за причиненный здоровью ущерб в результате производственных травм. Общая сумма таких компенсаций составила 5 миллионов рублей.

С ноября 2022-го представительство помогло 1 тысяче 132 кыргызстанцам получить невыплаченную зарплату и компенсации на общую сумму более 84 миллионов рублей.