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Общество

Минтруда помогло взыскать 43 миллиона рублей зарплаты для кыргызстанцев в России

С начала 2024 года представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Москве помогло 618 гражданам КР взыскать невыплаченную заработную плату на сумму 42,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, девяти кыргызстанцам оказано содействие в получении компенсаций за причиненный здоровью ущерб в результате производственных травм. Общая сумма таких компенсаций составила 5 миллионов рублей.

С ноября 2022-го представительство помогло 1 тысяче 132 кыргызстанцам получить невыплаченную зарплату и компенсации на общую сумму более 84 миллионов рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314323/
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