Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Фото Министерства просвещения России

«В Кыргызскую Республику отправилась первая группа молодых специалистов для работы в школах — партнерах проекта «Российский учитель за рубежом». Участниками программы стали 12 студентов старших курсов Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы по направлению «Педагогические науки», — рассказали в ведомстве.

Под руководством наставников, педагогов проекта молодые специалисты получат опыт работы в международной образовательной среде и смогут пополнить кадровый резерв проекта «Российский учитель за рубежом».

Также полученные знания и навыки помогут учителям трудоустроиться в российские и зарубежные образовательные организации.