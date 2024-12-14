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Общество

Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан

Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Министерства просвещения России
Фото Министерства просвещения России

«В Кыргызскую Республику отправилась первая группа молодых специалистов для работы в школах — партнерах проекта «Российский учитель за рубежом». Участниками программы стали 12 студентов старших курсов Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы по направлению «Педагогические науки», — рассказали в ведомстве.

Под руководством наставников, педагогов проекта молодые специалисты получат опыт работы в международной образовательной среде и смогут пополнить кадровый резерв проекта «Российский учитель за рубежом».

Также полученные знания и навыки помогут учителям трудоустроиться в российские и зарубежные образовательные организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314226/
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