В Кыргызстане снова снизилось количество получателей пособия «уй-булого комок», сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике уменьшилось количество получателей государственной помощи.

Уточняется, что если в 2023 году этот вид социальной помощи получали 83 тысячи 824 малообеспеченные семьи, то в текущем году их количество составило 66 тысяч 265 семей.

Соответственно, снилось число детей, которые ежемесячно получали от государства 1,4 тысячи сомов — с 284 тысяч 794 до 231 тысяча 691.

Число семей-получателей уменьшилось на 17 тысяч 559.

Снижение получателей в ведомстве объяснили улучшением адресности оказываемой помощи и различными мерами занятости, которые позволяют нуждающимся гражданам повысить благосостояние.

Напомним, Минтруда в мае 2024 года также сообщало о сокращении числа получателей этого пособия. Тогда в ведомстве называли такие цифры: всего в стране государственные пособия получают 388,8 тысячи человек. Из них 278,8 тысячи — дети, получающие «уй-булого комок».

Это пособие назначают детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 1 тысячу сомов в месяц на каждого члена семьи (в совокупном доходе не учитываются пенсии и пособия), а все члены семьи трудоспособного возраста должны быть занятыми или должны подтвердить свою нетрудоспособность/временную нетрудоспособность.

«По сравнению с 2022 годом число детей, получающих пособие «уй-булого комок», снизилось на 44,9 тысячи человек благодаря повышению заработных плат и росту доходов населения», — сообщили в ведомстве и добавили, что средний размер пособия составляет 1 тысячу 392 сома.