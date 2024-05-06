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Общество

В Кыргызстане сократилось число получателей пособия «уй-булого комок»

В Кыргызстане сократилось число получателей пособия «уй-булого комок». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, всего в стране государственные пособия получают 388,8 тысячи человек. Из них 278,8 тысячи — дети, получающие «уй-булого комок».

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«По сравнению с 2022 годом число детей, получающих пособие «уй-булого комок», снизилось на 44,9 тысячи человек благодаря повышению заработных плат и росту доходов населения», — сообщили в ведомстве и добавили, что средний размер пособия составляет 1 тысячу 392 сома.

Напомним, это пособие назначают детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 1 тысячу сомов в месяц на каждого члена семьи (в совокупном доходе не учитываются пенсии и пособия), а все члены семьи трудоспособного возраста должны быть занятыми или должны подтвердить свою нетрудоспособность/временную нетрудоспособность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293303/
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