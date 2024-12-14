Глава Верховного суда предложил уволиться не способным устоять перед коррупцией

Глава Верховного суда Кыргызстана Медербек Сатыев предложил уволиться судьям, не способным устоять перед коррупцией.

«Если вы не уверены в своих силах противостоять коррупционным проявлениям, пишите заявление и уходите», — сказал он на встрече с коллегами в Доме правосудия Джалал-Абадской области.

По его словам, тех, кто ставит личные интересы выше справедливости и бросает тень на судебную систему, подрывая ее, он держать не будет.

Председатель ВС КР также подчеркнул необходимость ужесточения требований к своевременному и объективному рассмотрению дел.

«Основная цель судебной системы — обеспечение справедливости для каждого гражданина. Качественное отправление правосудия, своевременное рассмотрение дел и законность вынесенных решений должны стать главными показателями деятельности судей. Поэтому важно, чтобы каждый судья был беспристрастным и высококвалифицированным», — сказал он.