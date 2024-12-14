Душа кыргызов. Бюст Чингиза Айтматова появится в Киеве

В одном из парков Киева скоро появится бюст кыргызского классика Чингиза Айтматова. Об этом 24.kg сообщил посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов.

Глава дипмиссии рассказал, что, будучи в Киеве, подружился с известным украинским скульптором Николаем Знобой и его супругой — художницей Вероникой. «Мы много беседовали, я им рассказал о своем великом соотечественнике, и их очень заинтересовал образ Чингиза Торекуловича. Причем настолько, что Николай незамедлительно начал работу над бюстом писателя. Очень надеюсь, что в следующем году мы торжественно установим скульптуру Айтматова», — сказал Идрис Кадыркулов.

Скульптор Николай Зноба подтвердил, что работа идет. Пока готов только «черновик из глины», но показывать наброски он наотрез отказался, сказав, что это плохая примета. «Народная душа у кыргызов сильная, емкая. Я еще не был в вашей стране, видел ее только из самолета. В соседних странах бывал. Что могу сказать — мы видим страну через вашего посла Идриса Кадыркулова. Он пришел к нам в мастерскую и словно открыл мне большое окно с видом на высокие горы, прекрасные озера, красивых девушек и сильных парней. Я послушал пение птиц его земли и увидел гордо вскинутые снежные покрывала на медовых склонах весенних гор. Мне захотелось оседлать коня впечатлений и... я принялся за работу. Руки сами начали создавать портрет прозаика. Айтматов стал той первой звездой, украсившей небосвод над горами», — сказал украинский скульптор.

Я видел цветы в горах и внезапно ощутил: Кыргызстан — удивительная страна. Близкие к Украине люди — красивые, радушные, улыбчивые и приятные, гордые и благородные. Восхитительно красивые костюмы, особенно женские, исторические, — нравятся очень! Очень впечатлил «Манас» и глубокая история кыргызского народа. Николай Зноба.

Николай Зноба — один из известнейших скульпторов не только Украины, но и мира, продолжатель династии художников. Именно Николай Зноба вместе со своим отцом Валентином Знобой создал монумент великого украинского кобзаря Тараса Шевченко, который был установлен в Праге в 2009 году.

Пока место для скульптуры не выбрано. Посольство Кыргызстана прорабатывает этот вопрос, обсуждая с мэрией Киева, где лучше установить бюст. Идрис Кадыркулов надеется, что полюбившийся украинцам Чингиз Айтматов в исполнении вдохновленного Кыргызстаном Николая Знобы появится в одном из центральных парков украинской столицы.