Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 72-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 60 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.





Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Напомним, что 12 декабря столица находилась на шестом месте в рейтинге. Несмотря на это, в Минприроды считают, что приборы для измерения качества атмосферного воздуха работают неправильно.