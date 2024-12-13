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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 72-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 60 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени. 


Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Напомним, что 12 декабря столица находилась на шестом месте в рейтинге. Несмотря на это, в Минприроды считают, что приборы для измерения качества атмосферного воздуха работают неправильно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314163/
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