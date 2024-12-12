Бишкек не видно из-за смога, а Минприроды уверяет, что его нет. Видео с самолета

Приборы для измерения качества атмосферного воздуха работают неправильно. Об этом заявило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Его специалисты выявили нарушения в работе приборов, установленных в Бишкеке.

Напомним, накануне, 11 декабря, по данным на 18.00 рейтинга крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality, Бишкек занял шестое место. Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составил 165 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Сегодня Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщило о результатах проверки приборов (датчиков) для измерения качества атмосферного воздуха в реальном времени.

«5 и 9 декабря наши инспекторы обследовали приборы, превышающие показатели норм атмосферного воздуха в некоторых организациях Бишкека. Установлено, что приборы не соответствуют нормам, установленным законодательством КР, то есть отсутствуют сертификаты, (госпроверка, калибровка). Кроме того, приборы размещены в крытых, непроветриваемых помещениях, в связи с чем представляют некорректные данные о качестве атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.

Министерство настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять необходимые меры для устранения выявленных нарушений и обеспечения предоставления общественности достоверных данных о качестве атмосферного воздуха.

Таким образом, в Минприроды хотят сказать, что в Бишкеке смога нет, а вот ролик, снятый с самолета говорит об обратном. На кадрах, которые в редакцию 24.kg прислал читатель, виден густой смог, где при увеличении можно разглядеть трубы бишкекской ТЭЦ. Видео сняли вчера, 11 декабря с самолета.

Фото на главной — читателя 24.kg, смог в Бишкеке в ноябре 2024 года.