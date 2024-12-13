В селе Александровка построили детский сад на 86 миллионов сомов

В селе Александровка Чуйской области построили детский сад на 86 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.
Депутатская группа «Мекенчил» в рамках выездного заседания ознакомилась с состоянием социальных объектов Московского района Чуйской области.
Нардепы посетили строительство детского сада на 100 мест в селе Александровка, завершенное на 95 процентов. Его сметная стоимость составила 86 миллионов сомов. В ближайшее время садик введут в эксплуатацию.
Депутаты также ознакомились с состоянием здания Дворца колхозников в селе Садовом. Его построили в 1975 году, ремонт не проводили с 1993-го. На обновление здания на 600 посадочных мест необходимо 16 миллионов сомов.
Народные избранники ознакомились с состоянием районного дома культуры. Здание, построенное в 1933 году, находится в аварийном состоянии. Поэтому необходимо включить строительство нового в титульный список на 2025-й.
Руководитель депутатской группы «Мекенчил» Кундузбек Сулайманов отметил, что по обозначенным вопросам дадут поручения кабинету министров.