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Общество

В селе Александровка построили детский сад на 86 миллионов сомов

В селе Александровка Чуйской области построили детский сад на 86 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Депутатская группа «Мекенчил» в рамках выездного заседания ознакомилась с состоянием социальных объектов Московского района Чуйской области.

Нардепы посетили строительство детского сада на 100 мест в селе Александровка, завершенное на 95 процентов. Его сметная стоимость составила 86 миллионов сомов. В ближайшее время садик введут в эксплуатацию.

Глава Мин-Булакского айыльного аймака Бакыт Алыбеков попросил предоставить преференции от Минфина на три года, так как для найма руководителя и воспитателей детского сада необходимо 5,5 миллиона сомов, а таких средств в местном бюджете нет.

Депутаты также ознакомились с состоянием здания Дворца колхозников в селе Садовом. Его построили в 1975 году, ремонт не проводили с 1993-го. На обновление здания на 600 посадочных мест необходимо 16 миллионов сомов.

Народные избранники ознакомились с состоянием районного дома культуры. Здание, построенное в 1933 году, находится в аварийном состоянии. Поэтому необходимо включить строительство нового в титульный список на 2025-й.

Руководитель депутатской группы «Мекенчил» Кундузбек Сулайманов отметил, что по обозначенным вопросам дадут поручения кабинету министров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314151/
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