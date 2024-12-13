В Ала-Букинском районе строят новое здание суда на 43 миллиона сомов

В ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области председатель Верховного суда Медербек Сатыев ознакомился со строительством нового административного здания Ала-Букинского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Начальник областного управления Судебного департамента Алмаз Токтосунов заявил, что строительство идет по графику и стоимость объекта оценивается в более чем 43 миллиона сомов.

Отметим, тендер на возведение административного здания райсуда объявлен еще в 2019 году. Тогда сметная стоимость проекта оценивалась в 34 миллиона 243 тысячи сомов.

В ходе рабочей поездки Медербек Сатыев также принял участие в открытии Таш-Кумырского городского суда.

«В новом здании учтены все условия. Предусмотрены два зала судебных заседаний, архив, специальная комната для детей. Кроме того, есть специальные помещения для судебных приставов и адвокатов. А для граждан с инвалидностью предусмотрен пандус. При поддержке главы государства создаются благоприятные условия для эффективной работы судов. Все предпринимаемые действия направлены на формирование справедливой судебной системы в нашей стране», — сказал он.

Таш-Кумырский городской суд ранее занимал лишь часть старого здания, построенного в 1970-м. В указанном здании не было условий для работников, был только один зал судебных заседаний.

Сейчас в этом административном двухэтажном здании работают 2 судьи, 15 сотрудников аппарата. В строительство нового современного здания общей площадью более тысячи квадратных метров вложено более 54 миллионов сомов.