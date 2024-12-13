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Общество

Не только Бишкек. Большая часть Токмака сегодня останется без воды — ремонт

Большая часть Токмака сегодня останется без воды.

Как сообщает МП «Токмак водоканал», с 13.00 до 20.00 будет приостановлено водоснабжение во всех районах города за исключением микрорайонов и военного городка.

Уточняется, что причиной отключения воды стало устранение аварийной ситуации на теплосети котельной № 2.

«Токмак водоканал» приносит извинения за временные неудобства и благодарит горожан за понимание.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта в центре Бишкека отключили подачу горячей воды и отопления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314100/
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