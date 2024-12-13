Об отключении горячей воды и отопления в центре Бишкека уведомила мэрия

Сегодня, 13 декабря 2024 года, в квадрате, ограниченном улицами Московская, Абдрахманова, Боконбаева и Шопокова, в связи с устранением повреждения на трубопроводе 1979 года, планируется временно приостановить подачу отопления и горячей воды c 9.00 до 16.00. Об этом сообщает мэрия города.

Адреса отключения:

улица Московская, 86;

улица Абдрахманова, 125/1, 119, 105/1, 105/2, 105/3;

улица Усенбаева, 26 (2 блока), 37, 41 (ООН), 40 (роддом № 1);

улица Шопокова, 34, 36;

улица Боконбаева, 61.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства и благодарит за ваше понимание и терпение.