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Общество

Об отключении горячей воды и отопления в центре Бишкека уведомила мэрия

Сегодня, 13 декабря 2024 года, в квадрате, ограниченном улицами Московская, Абдрахманова, Боконбаева и Шопокова, в связи с устранением повреждения на трубопроводе 1979 года, планируется временно приостановить подачу отопления и горячей воды c 9.00 до 16.00. Об этом сообщает мэрия города.

Адреса отключения:

  • улица Московская, 86;
  • улица Абдрахманова, 125/1, 119, 105/1, 105/2, 105/3;
  • улица Усенбаева, 26 (2 блока), 37, 41 (ООН), 40 (роддом № 1);
  • улица Шопокова, 34, 36;
  • улица Боконбаева, 61.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства и благодарит за ваше понимание и терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314093/
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