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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на шестом месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 161 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

По сведениям сайта, очень «нездоровые» районы столицы:

  • село Орто-Сай — 222;
  • «Рабочий городок» — 206;
  • проспект Жибек Жолу — 185;
  • Дом ООН — 179;
  • Шампанвинкомбинат — 174.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, в Минприроды считают, что смога нет. В ведомстве заявляют, что приборы для измерения качества атмосферного воздуха работают неправильно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314018/
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