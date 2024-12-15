Неделя-24. Ограбление на миллионы в Бишкеке, и кто даст деньги на «Камбар-Ату-1»

Крупное дерзкое ограбление произошло в Бишкеке: преступники смогли завладеть $300 тысячами и 56 миллионами сомов. Нападение произошло 11 декабря на улице Чокморова. Двое неизвестных ограбили мужчин, применив перцовые баллончики. Они отобрали у них сумку с деньгами, но наткнулись на сопротивление, тогда злоумышленники воспользовались ножами. Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук — их прооперировали. В Бишкеке объявили план «Перехват», но пока задержать преступников не удалось.

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В Бишкеке задержан бывший старший прокурор управления собственной безопасности и внутренних расследований Генпрокуратуры Кыргызстана. Его обвиняют в подготовке массовых беспорядков, насильственном захвате власти и создании организованной группы. Суд заключил бывшего прокурора под стражу до 9 января 2025 года. Ранее по делу задержали бывшего заместителя генпрокурора Кубана Адыл уулу. Он также арестован до 10 января 2025 года.

Фото мэрииБишкека. Градоначальник показал, где в столице будут построены транспортные развязки

Мэр Бишкека показал, где в столице построят транспортные развязки и эстакадные мосты. Он признал, что реализация подобных проектов потребует значительных финансовых вложений. По словам главы города, строить будут в рамках проектов, финансируемых за счет грантов, которые предоставляет Китай. Для реализации проекта выбраны перекрестки:

на проспекте Жибек Жолу и улицы Фучика;

на улицах Льва Толстого и Фучика;

улице Льва Толстого и бульваре Молодой Гвардии.

В городе Караколе состоялось торжественное открытие отреставрированного аэропорта. На мероприятии присутствовали местные жители, чиновники и президент страны Садыр Жапаров. Самолет Dash 8 Q400 государственной авиакомпании Asman Airlines вылетел из Бишкека и буквально за полчаса прибыл в Каракол. Второй иссык-кульский аэропорт имеет пропускную способностью в 250 пассажиров в час. Общая его площадь — около 8 тысяч квадратных метров.

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В мае 2025 года Всемирный банк предоставит беспроцентный кредит в $500 миллионов на строительство Камбаратинской ГЭС-1. Министерство энергетики сейчас разрабатывает ТЭО для крупного инвестиционного проекта. Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) заявил, что готов выделить на строительство Камбаратинской ГЭС-1 до $500 миллионов. Стоимость проекта, по предварительным оценкам кабмина КР, около $3,6 миллиарда.

Зимние школьные каникулы продлятся две недели — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025-го. Занятия возобновятся 13 января.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Итоги ноября. Экономика растет, а производство основных металлов сокращается Фото 24.kg. По итогам ноября 2024 года ВВП Кыргызстана составил более 1,2 триллиона сомов Экономика Кыргызстана растет 11 месяцев подряд. Валовой внутренний продукт страны увеличился благодаря промышленному производству и инвестициям. Однако продолжает сокращаться выпуск основных металлов. Подробнее о ситуации в экономическом обзоре 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

ВВП, инфляция, курс сома. Прогноз ЕАБР по Кыргызстану на 2025 год Экономика Кыргызстана будет развиваться быстрее, чем в среднем по миру, благодаря сильному внутреннему спросу и активному росту экспорта. Промышленность будет расти, инвестиции останутся на высоком уровне. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году — 8,7 процента. Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макропрогноз на 2025-2027 годы, в котором представлены основные ожидания по ВВП, инфляции, учетной ставке и валютным курсам в Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

Итоги ноября. Цены на продукты, алкоголь и услуги растут Фото 24.kg. По итогам 11 месяцев 2024 года рост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 5,4 процента Цены на продукты и услуги в Кыргызстане продолжают расти. За январь — ноябрь особенно заметно подорожали алкоголь, табак и непродовольственные товары. В то же время некоторые продукты, такие как гречка и фрукты, стали немного дешевле. Средняя зарплата в стране немного увеличилась, а прожиточный минимум не меняется с сентября. ПОДРОБНЕЕ

Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова 96 лет назад 12 декабря родился великий писатель современности Чингиз Торекулович Айтматов. Дебютировал в печати он в 1952 году. Сегодня мы предлагаем вам освежить знания и проверить, насколько хорошо вы помните творчество Чингиза Айтматова. ПОДРОБНЕЕ

В Бишкеке сносят здание ВДНХ. Вспоминаем, что там было и для чего его создавали Фото 24.kg. Здание ВДНХ, которое в ближайшее время исчезнет навсегда Руководитель управделами главы государства Каныбек Туманбаев в ходе открытия новой администрации президента «Ынтымак Ордо» заявил, что здание ВДНХ снесут, чтобы на его месте построить современный конгресс-холл. История же появления данного объекта начинается в 1947 году. ПОДРОБНЕЕ

Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане В Кыргызстане стихия регулярно дает о себе знать. Регионы накрывают то ливни и сели, то град, то шквалистый ветер. Не обходится без ущерба — топит дома, сносит хозяйственные постройки. В 2015 году в стране приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия. ПОДРОБНЕЕ

Цены, доходы и сбережения. Что говорят исследования о жизни кыргызстанцев Фото из интернета. Отчет показал очень благостную картину происходящего в Кыргызстане С декабря 2021-го по октябрь 2024 года благополучие домохозяйств в Кыргызстане постепенно улучшалось. Несмотря на некоторое снижение доходов с июля 2024 года, более 70 процентов домохозяйств ощущают свою финансовую и продовольственную безопасность. Экономическая ситуация и восприятие госполитики улучшились. Главные проблемы, по мнению граждан, — это безработица и рост цен. Такие данные следуют из исследования Всемирного банка «Слушая Кыргызскую Республику». ПОДРОБНЕЕ

Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу В Кыргызстане активно идет цифровизация сферы государственных услуг. Один из проектов запущен Налоговой службой. Это онлайн-сервис «Кабинет налогоплательщика». Он нужен каждому, потому что показывает сразу не только уплату налогов, но и наличие имущества. В Налоговой службе 24.kg рассказали, как работает система, как в ней зарегистрироваться и какие данные можно получить. ПОДРОБНЕЕ

«Мы должны уметь себя защищать». Советы женщинам, как противостоять насилию Многие женщины и девушки хотя бы раз в жизни сталкивались с гендерным насилием. Оно могло исходить от незнакомца, друга или члена семьи. В таких случаях очень важно знать, как реагировать, чтобы обезопасить себя на самой ранней стадии конфликта. Журналист 24.kg посетила тренинг по женской самообороне, на котором дали несколько важных советов и показали приемы для самозащиты. ПОДРОБНЕЕ

Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины. Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС. ПОДРОБНЕЕ

Безвизовый режим и похожий климат. Юлия Палькина о переезде из КР в Сербию Фото из архива собеседницы. Юлия Палькина Причин для эмиграции у уроженки Кыргызстана Юлии Палькиной было несколько, и одна из них — желание пожить где-нибудь за рубежом, ближе к Европе. Сейчас она с семьей живет в Нови-Саде — культурном центре Сербии. О работе программистом и новой жизни Юлия рассказала в интервью 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Как ездить зимой. Семь правил от патрульной службы по безопасности на дороге Для автомобилистов наступил сложный зимний период — снег, гололед, морозы. Обычно к этому водители заранее готовят машины. Но не стоит забывать и о том, что также адаптировать к зиме следует и свой стиль вождения. Даже небольшая ошибка, которая не сказывалась на безопасности водителя летом, в зимнее время может привести к серьезной аварии. Редакция 24.kg вместе с управлением Патрульной службы милиции столицы собрали советы для автолюбителей, как правильно водить машину зимой. ПОДРОБНЕЕ

Осенние Бишкек и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg Фото Эрлана Асанова. Иссык-Куль Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы отправимся в недавнее теплое прошлое. Полюбуемся осенними красками и заберемся на горную вершину. ПОДРОБНЕЕ