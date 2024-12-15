Неделя-24. Ограбление на миллионы в Бишкеке, и кто даст деньги на «Камбар-Ату-1»

Крупное дерзкое ограбление произошло в Бишкеке: преступники смогли завладеть $300 тысячами и 56 миллионами сомов. Нападение произошло 11 декабря на улице Чокморова. Двое неизвестных ограбили мужчин, применив перцовые баллончики. Они отобрали у них сумку с деньгами, но наткнулись на сопротивление, тогда злоумышленники воспользовались ножами. Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук — их прооперировали. В Бишкеке объявили план «Перехват», но пока задержать преступников не удалось.
В Бишкеке задержан бывший старший прокурор управления собственной безопасности и внутренних расследований Генпрокуратуры Кыргызстана. Его обвиняют в подготовке массовых беспорядков, насильственном захвате власти и создании организованной группы. Суд заключил бывшего прокурора под стражу до 9 января 2025 года. Ранее по делу задержали бывшего заместителя генпрокурора Кубана Адыл уулу. Он также арестован до 10 января 2025 года.
Мэр Бишкека показал, где в столице построят транспортные развязки и эстакадные мосты. Он признал, что реализация подобных проектов потребует значительных финансовых вложений. По словам главы города, строить будут в рамках проектов, финансируемых за счет грантов, которые предоставляет Китай. Для реализации проекта выбраны перекрестки:
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на проспекте Жибек Жолу и улицы Фучика;
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на улицах Льва Толстого и Фучика;
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улице Льва Толстого и бульваре Молодой Гвардии.
В городе Караколе состоялось торжественное открытие отреставрированного аэропорта. На мероприятии присутствовали местные жители, чиновники и президент страны Садыр Жапаров. Самолет Dash 8 Q400 государственной авиакомпании Asman Airlines вылетел из Бишкека и буквально за полчаса прибыл в Каракол. Второй иссык-кульский аэропорт имеет пропускную способностью в 250 пассажиров в час. Общая его площадь — около 8 тысяч квадратных метров.
В мае 2025 года Всемирный банк предоставит беспроцентный кредит в $500 миллионов на строительство Камбаратинской ГЭС-1. Министерство энергетики сейчас разрабатывает ТЭО для крупного инвестиционного проекта. Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) заявил, что готов выделить на строительство Камбаратинской ГЭС-1 до $500 миллионов. Стоимость проекта, по предварительным оценкам кабмина КР, около $3,6 миллиарда.
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Зимние школьные каникулы продлятся две недели — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025-го. Занятия возобновятся 13 января.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Итоги ноября. Экономика растет, а производство основных металлов сокращается
Экономика Кыргызстана растет 11 месяцев подряд. Валовой внутренний продукт страны увеличился благодаря промышленному производству и инвестициям. Однако продолжает сокращаться выпуск основных металлов. Подробнее о ситуации в экономическом обзоре 24.kg.
ВВП, инфляция, курс сома. Прогноз ЕАБР по Кыргызстану на 2025 год
Экономика Кыргызстана будет развиваться быстрее, чем в среднем по миру, благодаря сильному внутреннему спросу и активному росту экспорта. Промышленность будет расти, инвестиции останутся на высоком уровне. Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году — 8,7 процента. Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макропрогноз на 2025-2027 годы, в котором представлены основные ожидания по ВВП, инфляции, учетной ставке и валютным курсам в Кыргызстане.
Итоги ноября. Цены на продукты, алкоголь и услуги растут
Цены на продукты и услуги в Кыргызстане продолжают расти. За январь — ноябрь особенно заметно подорожали алкоголь, табак и непродовольственные товары. В то же время некоторые продукты, такие как гречка и фрукты, стали немного дешевле. Средняя зарплата в стране немного увеличилась, а прожиточный минимум не меняется с сентября.
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
96 лет назад 12 декабря родился великий писатель современности Чингиз Торекулович Айтматов. Дебютировал в печати он в 1952 году. Сегодня мы предлагаем вам освежить знания и проверить, насколько хорошо вы помните творчество Чингиза Айтматова.
В Бишкеке сносят здание ВДНХ. Вспоминаем, что там было и для чего его создавали
Руководитель управделами главы государства Каныбек Туманбаев в ходе открытия новой администрации президента «Ынтымак Ордо» заявил, что здание ВДНХ снесут, чтобы на его месте построить современный конгресс-холл. История же появления данного объекта начинается в 1947 году.
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
В Кыргызстане стихия регулярно дает о себе знать. Регионы накрывают то ливни и сели, то град, то шквалистый ветер. Не обходится без ущерба — топит дома, сносит хозяйственные постройки. В 2015 году в стране приняли Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В материале 24.kg подробнее о том, как защитить свой дом и получить возмещение, если он пострадал от стихийного бедствия.
Цены, доходы и сбережения. Что говорят исследования о жизни кыргызстанцев
С декабря 2021-го по октябрь 2024 года благополучие домохозяйств в Кыргызстане постепенно улучшалось. Несмотря на некоторое снижение доходов с июля 2024 года, более 70 процентов домохозяйств ощущают свою финансовую и продовольственную безопасность. Экономическая ситуация и восприятие госполитики улучшились. Главные проблемы, по мнению граждан, — это безработица и рост цен. Такие данные следуют из исследования Всемирного банка «Слушая Кыргызскую Республику».
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В Кыргызстане активно идет цифровизация сферы государственных услуг. Один из проектов запущен Налоговой службой. Это онлайн-сервис «Кабинет налогоплательщика». Он нужен каждому, потому что показывает сразу не только уплату налогов, но и наличие имущества. В Налоговой службе 24.kg рассказали, как работает система, как в ней зарегистрироваться и какие данные можно получить.
«Мы должны уметь себя защищать». Советы женщинам, как противостоять насилию
Многие женщины и девушки хотя бы раз в жизни сталкивались с гендерным насилием. Оно могло исходить от незнакомца, друга или члена семьи. В таких случаях очень важно знать, как реагировать, чтобы обезопасить себя на самой ранней стадии конфликта. Журналист 24.kg посетила тренинг по женской самообороне, на котором дали несколько важных советов и показали приемы для самозащиты.
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины. Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС.
Безвизовый режим и похожий климат. Юлия Палькина о переезде из КР в Сербию
Причин для эмиграции у уроженки Кыргызстана Юлии Палькиной было несколько, и одна из них — желание пожить где-нибудь за рубежом, ближе к Европе. Сейчас она с семьей живет в Нови-Саде — культурном центре Сербии. О работе программистом и новой жизни Юлия рассказала в интервью 24.kg.
Как ездить зимой. Семь правил от патрульной службы по безопасности на дороге
Для автомобилистов наступил сложный зимний период — снег, гололед, морозы. Обычно к этому водители заранее готовят машины. Но не стоит забывать и о том, что также адаптировать к зиме следует и свой стиль вождения. Даже небольшая ошибка, которая не сказывалась на безопасности водителя летом, в зимнее время может привести к серьезной аварии. Редакция 24.kg вместе с управлением Патрульной службы милиции столицы собрали советы для автолюбителей, как правильно водить машину зимой.
Осенние Бишкек и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы отправимся в недавнее теплое прошлое. Полюбуемся осенними красками и заберемся на горную вершину.
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
Кыргызский язык активно внедряют во все структуры — начиная от госорганов, заканчивая бизнесом. Согласно Закону «О государственном языке Кыргызской Республики», его использование становится обязательным и в документообороте. Редакция 24.kg собрала список курсов кыргызского языка, которые помогут гражданам освоить его.