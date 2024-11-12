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Происшествия

Уволенный Садыром Жапаровым замгенпрокурора обвиняется в финансировании ОПГ

Бывший заместитель генерального прокурора Адыл уулу Кубан водворен в СИЗО. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Напомним, что 30 апреля 2024 года Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Адыл уулу Кубан освобожден от занимаемой должности заместителя генпрокурора.

«Постановлением Первомайского районного суда от 12 ноября ходатайство следователя СС МВД удовлетворено. В отношении А. уулу К. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 10 января 2025-го», — отметили в суде.

Известно, что в отношении бывшего чиновника возбуждены дела по статьям «Создание организованной группы или участие в ней», «Финансирование организованных групп и преступных сообществ», «Соучастие в преступлении», «Приготовление к преступлению» и «Насильственный захват власти» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310885/
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