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Общество

Сохранить зрение детям. Окулисты НЦОМиД освоили высокотехнологичную операцию

В Кыргызстане в 2024 году впервые освоена и выполнена лазерная коагуляция сетчатки у 14 недоношенных детей с ретинопатией. Об этом со ссылкой на Национальный центр охраны материнства и детства сообщает Минздрав.

По данным пресс-центра, чтобы попасть на такую операцию, все недоношенные дети проходят диагностику на современном и единственном в республике аппарате — «Редкам».

МЗ КР
Фото МЗ КР
Врачи-окулисты НЦОМиД проходили обучение в Алматы при поддержке Минздрава КР, ЮНИСЕФ, Национального общества Красного полумесяца.

До этого многие пациенты вынуждены были ехать в Казахстан и Россию.

Этот вопрос на заседании парламента поднял депутат Дастан Бекешев. По его словам, оборудование по ретинопатии необходимо закупить еще хотя бы для Чуйской и Ошской областей. Для этого потребуется 10 миллионов сомов.

«На 10 миллионов мы могли бы купить оборудование для двух больниц, чтобы дети не становились незрячими. Не лучше ли сейчас выделить 10 миллионов, чем потом им всю жизнь платить пособия?» — обратился депутат к министру финансов Алмазу Бакетаеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313792/
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