В детсадах Иссык-Куля нет штатных единиц. Комментарий Минобразования

В Минобразования ответили депутату Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву, который 9 декабря на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике заявил, что в Иссык-Кульской области не работает детский сад, построенный благотворительным фондом, из-за отсутствия в нем штатных единиц.

По данным образовательного ведомства, по закону строительство детских садов осуществляется за счет республиканского бюджета, а финансирование расходов на содержание новых дошкольных образовательных организаций, в том числе по фонду оплаты труда их работников, осуществляется за счет местных бюджетов, а также добровольно переданных средств родителей.

Тем не менее 28 октября 2024 года принято распоряжение кабинета министров, согласно которому на фонд оплаты труда выделено 425,9 миллиона сомов, из них 102 миллиона сомов на целевые трансферты органам местного самоуправления.

«Для упомянутого депутатом Марленом Маматалиевым детского сада села Улахол Тонского района этим распоряжением выделено 1 миллион 849 тысяч 540 сомов. 5 декабря работники получили заработную плату в полном объеме», — говорится в сообщении.