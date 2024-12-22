Что поставить на стол и надеть на Новый год, чтобы задобрить Змею

По Восточному календарю каждый год имеет своего покровителя, который, так или иначе, говорит нам о том, чего стоит ждать, а чего опасаться. 2025-й пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Официально она вступит в свои права 29 января будущего года и передаст эстафету следующему знаку 16 февраля 2026-го.

Многие верят, чтобы год был удачным, важно встретить его правильно — не обидеть покровителя и не накликать беду.



Животное, цвет, стихия

Восточный календарь один из самых древних — ему около 3 тысяч лет. В 2025 году по восточному летоисчислению наступит 4723-й. Хотя Китай официально перешел на григорианскую систему исчисления времени, которая основана на циклическом обращении Земли вокруг Солнца, лунный календарь не потерял значения для жителей КНР.

Китайцы верили, что движение планеты Юпитер приносит блага и добродетели. Она делает оборот вокруг Солнца примерно за 12 лет. Отсюда и количество знаков.

Почему именно эти 12 животных заслужили честь стать покровителями года — до сих пор загадка.

До нашего времени дошли только легенды. По одной из них Нефритовый император устроил забег среди животных, чтобы определить порядок. Шестым животным, прибывшим к нему на день рождения, была змея.

Каждому животному присущи определенные стихии: золото, вода, дерево, огонь и земля, каждая из которых в свою очередь ассоциируется с определенным цветом.

Например, в 2024 году символом был Зеленый Деревянный Дракон, в 2023-м ― Черный Водяной Кролик. В следующем году покровительствует Зеленая Деревянная Змея. В китайском гороскопе дерево олицетворяет плодородие и гармонию, считается элементом роста, успеха и развития, а зеленый цвет — спокойствие.

Всего может получиться 60 различных комбинаций, поэтому полный цикл составляет 60 лет.

Фото из интернета. Восточный календарь

Кто она — покровительница года

Многие люди испытывают при виде змей не самые положительные эмоции.

Но в восточной философии змея — одно из самых уважаемых и почитаемых животных. Она символ мудрости, проницательности, трансформации и обновления.

Хотя змеи способны на непредсказуемые поступки, как правило, они не проявляют агрессии по отношению к человеку.

В культуре Востока змее приписывают множество положительных качеств: ум, мудрость, хитрость, проницательность и верность. В сказаниях она выступает в роли помощницы, решая проблемы и справляясь с трудными задачами, выручая в сложных ситуациях и указывая верный путь.

Где встретить Новый год?

Змея — скрытное животное, которое старается избегать шумных мест и больших компаний. Поэтому встречать Новый год лучше в кругу родных и самых близких друзей, дома или в приватном зале ресторана, в уютной, спокойной обстановке, чтобы ничего не мешало наслаждаться вечером. Конечно, вечеринки никто не запрещает, но лучше делать их с близкими и приятными людьми.

Так как главный цвет 2025 года зеленый, то при украшении дома важно иметь хотя бы один предмет интерьера в нужном оттенке. Но важно помнить, что змея ценит умеренность и сдержанность, поэтому не следует перебарщивать с зеленым, разбавить его можно белым, серым и другими цветами.

Астрологи советуют использовать для украшения дома текстиль, натуральные камни, которые придутся по душе покровительнице года.

Приглушенное освещение и свечи помогут подчеркнуть интимность и спокойствие обстановки, простоту, естественность и уют.

Фото из интернета. В интерьере и сервировке нужно использовать предметы зеленого цвета

Что надеть?

Зеленый следует добавить и в новогодний наряд. Причем можно выбрать разные оттенки — от салатового до глубокого изумрудного.

Но так как в природе змеи бывают самого разного окраса, то можно включать в образ оттенки коричневого, голубого, добавлять золотой, серебристый и медный.

Год Змеи рекомендуют встречать в новом наряде, так как она регулярно сбрасывает верхний слой кожи, тем самым обновляясь.

Желательно, чтобы наряд был из натуральных тканей. Ну и, конечно, недопустимо использовать в образе вещи из змеиной кожи, в том числе и имитирующие ее.

Что должно быть на столе в год Змеи?

Астрологи отмечают: змея ценит умеренность, поэтому блюда должны быть легкими и полезными. Калорийные и излишне жирные блюда из сала, колбасы, жареное мясо лучше не включать в меню, акцент рекомендуют сделать на закуски, овощные салаты и фрукты.

Уместны блюда, приготовленные из свежих ингредиентов. Рыба и морепродукты тоже максимально впишутся. Но все же на Новый год не обойтись без мяса. Покровительница года оценит кролика и птицу — их можно запечь с овощами или же потушить.

Мясные блюда лучше сделать несложными, гарнир — из овощей или риса.

В год Змеи лучше не готовить праздничные блюда из мяса рептилий и экзотических животных. Следует избегать мясных блюд из свинины, телятины или говядины. Не рекомендуется использовать консервированные продукты, замороженные полуфабрикаты.

Не нужно ставить на стол газированные напитки. Вместо них лучше предпочесть натуральные соки, морсы, смузи, чай. Алкоголь уместен в коктейлях.

В сервировке праздничного стола важны детали, которые подчеркнут стихию дерева и общую атмосферу года Змеи.

Среди советов — использовать посуду и аксессуары в природных оттенках. Скатерть можно выбрать в белом или зеленом цвете, добавить деревянные элементы — подставки, декор из веточек или зелени. В центре стола идеально будут смотреться свечи и композиции из живых растений.