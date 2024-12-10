Не дайте моему сыну умереть. Отец Темирлана Султанбекова обратился к властям

Отец арестованного лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова Медетбек Султанбеков обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с голодовкой его сына. Видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Медетбек Султанбеков отметил, что уголовное дело считает полностью политически мотивированным.

«Это все политика — мне сегодня никакой политики не нужно, мне нужна жизнь и здоровье моего сына. Я, как законопослушный гражданин, использовал все имеющиеся возможности в рамках закона», — сказал Медетбек Султанбеков.

Он отметил, что 26 ноября я обратился с письменным заявлением к председателю ГКНБ с просьбой о личной встрече. Кроме этого, дважды обращался через адвоката к следователю о предоставлении свидания с Темирланом Султанбековым, чтобы уговорить сына бросить голодовку. Мне отказали дважды. Реакции от руководства страны нет.

Мой сын 27-й день на голодовке. Средства массовой информации говорят, что мой сын употребляет злаковые. Хочу официально заявить, что их не передают и не принимают — это обман. Это неправда. Медетбек Султанбеков

«Мы хотели передать сыну хотя бы напиток «Аралаш», но их не передают. Мне не разрешают даже увидеть его, чтобы отговорить от голодовки. Людей вводят в заблуждение. Темирлан и мы не доверяем врачам и сотрудникам СИЗО, которые допустили гибель Руслана Казакбаева и Арстанбека Абдылдаева. Целью данной голодовки был протест против беззакония, произвола, правового нигилизма и обращения внимания властьимущих. Но прошло 27 дней, никто не реагирует. Это ненормально. В цивилизованном мире на такую голодовку бы давно отреагировали, но наши власти хранят молчание», — сказал Медетбек Султанбеков.

«Садыр Нургожоевич, вы испытали горечь утраты сына и, надеюсь, что вы можете понять меня. Я 30 лет жизни отдал защите своей родины, разве я не могу сейчас защитить своего сына? Сегодня день защиты прав человека, я обращаюсь к общественности, правозащитникам и международному сообществу, помочь защитить моего сына. Его убивают медленно, но целенаправленно. Садыр Нургожоевич и Камчыбек Кыдыршаевич, не дайте моему сыну умереть и отреагируйте на мое обращение», — заявил Медетбек Султанбеков.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 год Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.