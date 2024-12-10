22:06
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Общество

Кыргызстан вступил в коалицию по школьному питанию School Meals Coalition

Кыргызстан вступил в Глобальную коалицию по школьному питанию (School Meals Coalition). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Коалиция по школьному питанию объединяет более 105 государств-членов, которые разделяют общую миссию по улучшению питания, образования и благополучия детей через внедрение комплексных программ питания.

Отмечается, что Глобальный фонд детского питания (GCNF) активно поддерживает эти усилия, содействуя инвестициям в полноценное школьное питание и помогая странам разрабатывать эффективные национальные программы.

«Несмотря на значительные успехи в снижении уровня задержки роста у детей, Кыргызстан продолжает сталкиваться с проблемой дефицита микроэлементов», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Догдуркул Кендирбаева отметила, что эти проблемы приводят к значительным социальным и экономическим затратам для семей, сообществ и страны в целом.

Кыргызстан планирует внедрить климатически устойчивые подходы, акцентируя внимание на школьном питании, основанном на местных продуктах.

Для укрепления школьного питания Кыргызстан в 2019 году принял закон, гарантирующий каждому ребенку право на сбалансированное и соответствующее возрасту питание. В 2024 году правительство увеличило бюджет на питание в школах вдвое.

School Meals Coalition инициирована в 2021 году Всемирной продовольственной программой (ВПП) при поддержке Франции и Финляндии, призвана обеспечить к 2030 году каждому ребенку в мире доступ к школьному питанию, необходимому для учебы и роста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313730/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Из бюджета на школьное питание предусмотрено почти 1,2 миллиарда сомов
В Кыргызстане почти 245 тысяч учащихся остаются без школьного горячего питания
Школьное питание. Мэрия Бишкека и ВПП ООН подписали соглашение о сотрудничестве
Морковь, яблоки, лимоны. Как пришкольные участки расширяют рацион учащихся
Как часто проверяют качество школьного питания в КР, рассказали чиновники
Кабмин утвердил положение об организации школьного питания
Два куска хлеба и яблок хватит. Глава Минобразования о просьбе учителя о буфетах
В каждой школе Кыргызстана будет свое подсобное хозяйство
В Джалал-Абаде учеников кормят в подвале, покрытом плесенью — депутат
В два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов школ Кыргызстана
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пробки уменьшатся? В&nbsp;Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы Пробки уменьшатся? В Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и&nbsp;в&nbsp;личной жизни Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
Бизнес
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; принял участие в&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;практической стрельбе «Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе
Никаких комиссий&nbsp;&mdash; только выгода с&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Никаких комиссий — только выгода с картой «Элкарт» ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
Исполните мечту близких или загадайте свою с&nbsp;сервисом &laquo;Тайный Санта&raquo; в&nbsp;MEGA24 Исполните мечту близких или загадайте свою с сервисом «Тайный Санта» в MEGA24
10 декабря, вторник
22:00
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни Что делать, если попал в России в черный список из-за б...
21:42
Кыргызстан вступил в коалицию по школьному питанию School Meals Coalition
21:23
NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 декабря: ночью будет очень холодно
20:41
Кабмин определил, кто будет благоустраивать территорию вокруг «Ынтымак Ордо»