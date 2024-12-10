Кыргызстан вступил в коалицию по школьному питанию School Meals Coalition

Кыргызстан вступил в Глобальную коалицию по школьному питанию (School Meals Coalition). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Коалиция по школьному питанию объединяет более 105 государств-членов, которые разделяют общую миссию по улучшению питания, образования и благополучия детей через внедрение комплексных программ питания.

Отмечается, что Глобальный фонд детского питания (GCNF) активно поддерживает эти усилия, содействуя инвестициям в полноценное школьное питание и помогая странам разрабатывать эффективные национальные программы.

«Несмотря на значительные успехи в снижении уровня задержки роста у детей, Кыргызстан продолжает сталкиваться с проблемой дефицита микроэлементов», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Догдуркул Кендирбаева отметила, что эти проблемы приводят к значительным социальным и экономическим затратам для семей, сообществ и страны в целом.

Кыргызстан планирует внедрить климатически устойчивые подходы, акцентируя внимание на школьном питании, основанном на местных продуктах.

Для укрепления школьного питания Кыргызстан в 2019 году принял закон, гарантирующий каждому ребенку право на сбалансированное и соответствующее возрасту питание. В 2024 году правительство увеличило бюджет на питание в школах вдвое.

School Meals Coalition инициирована в 2021 году Всемирной продовольственной программой (ВПП) при поддержке Франции и Финляндии, призвана обеспечить к 2030 году каждому ребенку в мире доступ к школьному питанию, необходимому для учебы и роста.