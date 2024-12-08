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Общество

Авиакомпания «Асман эйрлайнс» осуществила первый технический рейс в Каракол

Государственная авиакомпания «Асман эйрлайнс» осуществила первый технический рейс из Бишкека в Каракол. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

В компании отметили, что это событие «знаменует собой завершение подготовительных работ перед официальным открытием реконструированного международного аэропорта «Каракол».

Торжественное открытие состоится 10 декабря. В нем примет участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Новый аэропорт откроет новые перспективы для развития туризма и инфраструктуры региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313498/
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