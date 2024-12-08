В Турции обнаружили «гробницу Санта-Клауса»

Турецкие археологи сделали сенсационную находку в провинции Анталья. Во время раскопок в церкви Святого Николая в Демре обнаружен древний саркофаг, который может являться местом захоронения Святого Николая — христианского епископа IV века, прототипа Санта-Клауса. Об этом пишет New York Post.

Как отмечает издание, саркофаг находится на глубине около 1,8 метра. По предварительным данным, в захоронении могут находиться останки самого Святого Николая. Руководитель раскопок доцент Эбру Фатма Финдык заметила, что дальнейшие исследования помогут подтвердить подлинность находки.

Святой Николай прославился своими актами милосердия и тайными подарками нуждающимся, что сделало его одним из самых популярных христианских святых и прообразом современного Санта-Клауса. Ранее считалось, что его останки перенесены в итальянские города Бари и Венецию.