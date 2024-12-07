МИД прокомментировал сообщение о гибели кыргызстанца в США

Министерство иностранных дел прокомментировало информацию, распространенную в СМИ под заголовком «Кыргызстанец умер в США. У семьи нет средств для доставки тела на родину».

По данным пресс-службы ведомства, Генеральное консульство КР в Чикаго с первых дней оказывает консульско-правовую поддержку семье погибшего. В результате переговоров с уполномоченными органами Лос-Анджелеса достигнута договоренность о репатриации тела в Кыргызстан в кратчайшие сроки.

Кроме того, «оформлены необходимые документы семье умершего и предоставлена консультация о порядке и сумме единовременной выплаты, предназначенной для покрытия расходов на репатриацию тел граждан Кыргызской Республики, скончавшихся за границей».

Генконсульство поддерживает постоянную связь с родственниками погибшего и местными властями.