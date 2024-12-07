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Общество

Население Центральной Азии превысило 80 миллионов человек

Численность населения Центральной Азии к декабрю 2024-го превысила 80 миллионов человек. За последние 24 года число жителей региона увеличилось почти в полтора раза. Такие данные приводятся в макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Регион продолжает демонстрировать устойчивый демографический рост, увеличиваясь в среднем на 1 миллион человек ежегодно.

Лидерами демографического роста остаются Таджикистан и Узбекистан. В РТ численность населения на 1 января этого года составила 10 миллионов человек, что на 80 процентов больше по сравнению с 1991-м. РУз демонстрирует ежегодный прирост населения в пределах 1,1-1,2 процента, оставаясь самой густонаселенной страной региона с более чем 36,7 миллиона жителей.

Средний возраст населения Центральной Азии составляет около 26,2 года, что свидетельствует о преобладании молодежи.

Однако, согласно данным PopulationPyramid.net, на 2024-й число жителей Центральной Азии составляет более 82 миллионов человек.

Различия в оценках могут быть связаны с использованием разных источников сведений и методов подсчета. Тем не менее все источники подтверждают, что численность населения региона превышает 80 миллионов человек.

По прогнозам, к 2050 году число жителей региона может превысить 100 миллионов человек.

Однако быстрый рост населения ставит перед государствами Центральной Азии задачи по обеспечению устойчивого экономического развития, созданию рабочих мест и повышению качества жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313435/
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