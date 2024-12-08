Афиша Бишкека на неделю: балет, киноновинки и выставки

10-13 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00 — 18.00.

27 ноября — 13 декабря. Аудиовизуальная выставка «Голос земли»

Экспозиция посвящена актуальной на сегодня теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями. Свои работы представили молодые художники разных сфер искусства — музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники — Кыргызстана и Монголии. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживает техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 14.00 (открытие).

11 декабря. Концерт «Мир турецких сериалов 2.0»

BN Team Orchestra собрали главные саундтреки из турецких сериалов, таких как «Великолепный век», «Черная Любовь», «Зимородок», «Запах клубники», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Основание Осман», «Июньская ночь» и других.

Кыргызский академический драматический театр имени Абдумомунова, 18.30.

11 декабря. Балет «Куйручук»

Главный герой балета Куйручук — насмешник и забавник, защитник и любимец простого народа. Он борется за свое личное счастье, за право быть с любимой Зейнеп. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

11-15 декабря. Первый международный конкурс артистов балета «Улуу-Элес»

В нем примут участие артисты балета, студенты профессиональных хореографических учебных заведений, хореографы-постановщики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

12 декабря. Балет «Щелкунчик»

Главные партии исполняют лауреаты международных премий, обладатели наивысших балетных наград, настоящие мастера сцены, ведущих театров Санкт-Петербурга.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 16.00, 19.00.

12 декабря. Кинопремьеры

«Алданганмын» (мелодрама). Фильм рассказывает о красивой любви, которая становится ключом к внутреннему преображению. Главная героиня находит поддержку в человеке, который помогает ей увидеть свою истинную красоту.

«Крейвен-охотник» (боевик). Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.

«Три кота. Зимние каникулы»(мультфильм). Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.

«Безмолвное братство» (триллер). Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.

«Другой мир: год волка» (ужасы). Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

«Тогда. Сейчас. Потом» (драма). Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

13 декабря. Концерт Улана Осмон уулу

Улан Осмон уулу — талантливый кыргызский певец и композитор, чьи произведения пронизаны глубокой эмоциональностью и отражают богатство кыргызской культуры. На его концерте зрителей ждет уникальное музыкальное путешествие, где традиционные мотивы гармонично переплетаются с современными звучаниями.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

13 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер это настоящий праздник. От захватывающих дух выступлений до магической атмосферы под куполом цирка вас ждет настоящее приключение.

Государственный цирк имени Изибаева, 14.00.

13 декабря. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 декабря. Minecraft-шоу

Авторы приготовили для вас массу реквизита, потрясающие световые и звуковые эффекты, увлекательные игры и задания, которые будем выполнять вместе с любимыми персонажами: Стивом, Марго и Джо.

НЦДЮ «Сейтек», 15.00, 18.00.