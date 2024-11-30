Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»

Премьеру балета Калыя Молдобасанова и Германа Окунева «Куйручук» представит 11 декабря Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщается на страницах КНАТОиБ в соцсетях.

Читайте по теме В Бишкеке пройдет фестиваль современной драматургии Drama. Lab

Как отмечается, возрождение легендарного спектакля посвящено 90-летию со дня рождения танцовщика и балетмейстера, народного артиста Киргизской ССР Урана Сарбагышева.

Впервые комедийный национальный балет «Куйручук» поставлен в 1960 году народным артистом республики Нурдином Тугеловым. Претерпев несколько редакций, в 1977-м Уран Сарбагышев значительно обогатил танцевальное и выразительное начало спектакля, создал новую, динамичную, яркую версию произведения, впоследствии ставшую популярной. В 1980-х годах спектакль убрали из репертуара.

Главный герой балета Куйручук — насмешник и забавник, защитник и любимец простого народа. Он борется за свое личное счастье, за право быть с любимой Зейнеп.

Спектакль предстанет в новых декорациях и костюмах. На сцену выйдет молодое поколение кыргызских исполнителей: заслуженный артист КР Марат Сыдыков (Куйручук), Мэгуми Мацумото (Зейнеп), Атабек Садыркулов (Сарыбай), Базаркул Кыясынов (Кульджигач), Морис Аденов (Мулла), Валерий Разумейко (Батырбек).