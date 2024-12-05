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Общество

Дело о событиях в Кой-Таше. Опумбаев хочет, чтобы суд прошел в закрытом режиме

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по событиям в Кой-Таше.

СМИ
Фото СМИ. Орозбек Опумбаев хочет, чтобы суд прошел в закрытом для СМИ режиме

Сегодня представитель защиты бывшего главы ГКНБ Орозбека Опумбаева ходатайствовал о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Отметим, самого Опумбаева допрашивают в качестве свидетеля. Он хочет, чтобы эта процедура проходила без участия представителей СМИ. Гособвинитель поддержал его.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Ранее он разрешил журналистам вести видео- и фотосъемку.

Напомним, бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев впервые появился публично 2 декабря — пришел в Первомайский райсуд по делу о беспорядках в Кой-Таше. Он не стал комментировать журналистам кой-ташские и октябрьские события 2019 и 2020 годов.

После беспорядков в Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября 2020-го возбуждено уголовное дело. Экс-главы ГКНБ и МВД Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев покинули свои места и бросили личный состав. Сообщалось, что обоих объявили в розыск, но у следствия не было данных, где они могли быть.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313191/
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