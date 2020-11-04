Следствие не знает, где находятся Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев

Действиям бывших председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, оставивших место службы, должны дать юридическую оценку. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, правоохранительные органы не знают, где находятся бывшие главы силовых структур.

«Возбуждено уголовное дело, в рамках него Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева разыскивают. Вообще то, что они покинули места службы, — неправильно. Этим действиям должна быть дана юридическая оценка», — сказал Курманкул Зулушев.