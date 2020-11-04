12:26
USD 83.70
EUR 97.80
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Следствие не знает, где находятся Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев

Действиям бывших председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, оставивших место службы, должны дать юридическую оценку. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, правоохранительные органы не знают, где находятся бывшие главы силовых структур.

«Возбуждено уголовное дело, в рамках него Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева разыскивают. Вообще то, что они покинули места службы, — неправильно. Этим действиям должна быть дана юридическая оценка», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171876/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Орозбек Опумбаев и Кашкар Джунушалиев сбежали. Их разыскивают
Максат Мамытканов: Милиция не должна была применять спецсредства 5 октября
Взысканные с газеты «Азия Ньюс» деньги глава МВД направит в детский дом
Министр внутренних дел поручил ОВД в Нарыне тщательно готовиться к выборам
В МВД кадровые перестановки. Начальником СБНОН стал Бакыт Матмусаев
Кашкар Джунушалиев призвал сотрудников милиции тщательно заботиться о здоровье
Плохо боретесь с ОПГ. Глава МВД раскритиковал работу южных подразделений милиции
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Ветераны МВД просят президента отправить в отставку Кашкара Джунушалиева
В Кыргызстане есть ОПГ, но «без членов по решению суда»
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Учителей в&nbsp;Оше заставили идти на&nbsp;встречу с&nbsp;Садыром Жапаровым принудительно Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Бизнес
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Впервые состоится турнир среди любительских команд &laquo;Фан-Лига Кыргызстан 2020&raquo; Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
Осенние акции в&nbsp;сети магазинов O!Store продолжаются! Осенние акции в сети магазинов O!Store продолжаются!
&laquo;Керемет Банк&raquo;: Депозит открывай&nbsp;&mdash; IPhone получай и&nbsp;проценты вперед принимай «Керемет Банк»: Депозит открывай — IPhone получай и проценты вперед принимай
4 ноября, среда
12:22
Генпрокурор: Вину Мухаммедкалыя Абылгазиева во время пандемии выясняет следствие Генпрокурор: Вину Мухаммедкалыя Абылгазиева во время па...
12:19
Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
12:16
Претендент на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству
12:05
Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
12:03
Factcheck.kg уличил Садыра Жапарова во лжи