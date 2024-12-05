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Общество

Станет чище и лучше. МП «Тазалык» получит спецтехнику для уборки Бишкека

Еще 82 единицы спецтехники получит муниципальное предприятие «Тазалык» к середине декабря. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Сейчас «Тазалык» использует 22 трактора «Беларус», 4 трактора «Бобкэт», 4 HOWO для очистки улиц, тротуаров и парков, 26 единиц спецтехники МАЗ для уборки дорог от снега и посыпки солью.

До 15 декабря ожидается прибытие:

  • лаповый снегопогрузчик — 2
  • мусоровоз — 31
  • самосвал — 21
  • грейферный погрузчик — 3
  • кран-манипулятор — 1
  • мини-погрузчики с навесным оборудованием — 2
  • комбинированная дорожная машина — 20
  • поливомоечная машина — 2.

Ранее «Тазалыку» передали 20 мини-пылесосов, 15 тракторов, 4 самосвала, 2 трала-прицепа, 10 универсальных комбинированных машин, 13 мусоровозов, 2 поливомоечные машины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313154/
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