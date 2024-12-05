Станет чище и лучше. МП «Тазалык» получит спецтехнику для уборки Бишкека

Еще 82 единицы спецтехники получит муниципальное предприятие «Тазалык» к середине декабря. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Сейчас «Тазалык» использует 22 трактора «Беларус», 4 трактора «Бобкэт», 4 HOWO для очистки улиц, тротуаров и парков, 26 единиц спецтехники МАЗ для уборки дорог от снега и посыпки солью.
До 15 декабря ожидается прибытие:
- лаповый снегопогрузчик — 2
- мусоровоз — 31
- самосвал — 21
- грейферный погрузчик — 3
- кран-манипулятор — 1
- мини-погрузчики с навесным оборудованием — 2
- комбинированная дорожная машина — 20
- поливомоечная машина — 2.
Ранее «Тазалыку» передали 20 мини-пылесосов, 15 тракторов, 4 самосвала, 2 трала-прицепа, 10 универсальных комбинированных машин, 13 мусоровозов, 2 поливомоечные машины.