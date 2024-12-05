Станет чище и лучше. МП «Тазалык» получит спецтехнику для уборки Бишкека

Еще 82 единицы спецтехники получит муниципальное предприятие «Тазалык» к середине декабря. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Сейчас «Тазалык» использует 22 трактора «Беларус», 4 трактора «Бобкэт», 4 HOWO для очистки улиц, тротуаров и парков, 26 единиц спецтехники МАЗ для уборки дорог от снега и посыпки солью.

До 15 декабря ожидается прибытие:

лаповый снегопогрузчик — 2

мусоровоз — 31

самосвал — 21

грейферный погрузчик — 3

кран-манипулятор — 1

мини-погрузчики с навесным оборудованием — 2

комбинированная дорожная машина — 20

поливомоечная машина — 2.

Ранее «Тазалыку» передали 20 мини-пылесосов, 15 тракторов, 4 самосвала, 2 трала-прицепа, 10 универсальных комбинированных машин, 13 мусоровозов, 2 поливомоечные машины.