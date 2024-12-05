Избиение детей. Минобразования намерено установить видеокамеры в детских садах

Меры по защите детей в детских садах будут усилены. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Она прокомментировала инцидент с избиением детей в одном из детских садов в Сузакском районе. По словам замминистра, идет расследование, в ходе которого будут установлены виновники, в детский сад направлена команда психологов.

Она сказала, что для предотвращения случаев насилия и жестокости в детских учреждениях будут приняты меры.

Минобразования планирует внедрение системы видеонаблюдения во всех детсадах страны. Видеофиксация будет доступна не только для работников детсадов, но и для родителей.

Кроме того, руководителям детских садов будут направлены образовательные видеоматериалы в целях повышения уровня осведомленности в психологии для работы с детьми.

По мнению Надиры Джусупбековой, также важно, чтобы на уровне каждого региона местные органы власти создали комиссии для внешнего мониторинга работы детских садов, что обеспечит безопасность малышей.

Напомним, в Сети распространилось видео избиения детей в детском саду Сузакского района Джалал-Абадской области. Кадры запечатлены в дошкольном учреждении «Кенжетай» села Октябрьского. На роликах видно, как воспитательницы бьют по лицу и спине малышей двух-трех лет. Дети хотят выйти из комнаты и плачут.

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева попросила прощения у родителей детей, избитых воспитательницами.