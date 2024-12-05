В 2025 году заведующим детских садов обещают повысить зарплату. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления дошкольного образования Министерства образования и науки Нурзида Касымова.

В ведомстве не уточнили, какой размер повышения предусмотрен для этих работников.

Нурзида Касымова также остановилась на проблеме свободных мест в дошкольных учреждениях. По ее словам, для увеличения количества мест в государственных детских садах в стране планируется заменить стандартные кровати компактными складывающимися, что позволит расширить доступность образовательных услуг для детей.

«Для поддержки воспитателей ежегодно по всей республике проводится конкурс «Лучший воспитатель». В этом году определено четыре лучших руководителя в четырех номинациях, которые награждены. Это создает дополнительный стимул для профессионального развития воспитателей», — рассказала представитель Минобразования.