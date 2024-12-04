Центру семейного воспитания в Петербурге присвоено имя Токтогон Алтыбасаровой

В Петербурге Центру содействия семейного воспитания № 4, расположенному в Выборгском районе, присвоено имя легендарной кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой, которая в 1942 году во время Великой Отечественной войны приняла 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда в село Курменты. Решение приняла городская топонимическая комиссия, а соответствующие документы уже подписал губернатор Александр Беглов.

Фото из семейного архива Марата Абдиева. Легендарная Токтогон Алтыбасарова в молодости

Отмечается, что центр хорошо известен среди социальных учреждений Северной столицы. Здесь находится один из старейших в городе детских домов.

Ранее сюда передали фотографии и копию списка спасенных, которые стали частью экспозиции, посвященной блокаде.

Документы привез сын Токтогон Алтыбасаровой — Марат Абдиев. Он отметил, в Кыргызстане ценят, что ее имя в Петербурге помнят до сих пор. В 1942 году его матери было всего 18 лет. Она ездила по деревням и собирала продукты, чтобы помочь ленинградским детям.