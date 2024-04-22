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Общество

День Победы. В Петербурге увековечат имя кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой

В Петербурге увековечат имя кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой, которая в 1942 году во время Великой Отечественной войны приняла 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда в село Курменты. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным СМИ, центру содействия cемейному воспитанию № 4 передали фотографии и копию списка спасенных. Все это станет частью экспозиции, посвященной блокаде.

Документы привез сын Токтогон Алтыбасаровой — Марат Абдиев. Он отметил, в Кыргызстане ценят, что ее имя в Петербурге помнят до сих пор . В 1942 году его матери было всего 18 лет. Она ездила по деревням и собирала продукты, чтобы помочь ленинградским детям.

«Первое время даже не было постели. Вручную изготавливали. Матрасы соломенные, подушки. И по поселку отправили людей собирать продукты, одежду, кто что может с помощью местных жителей. Дети голодные не остались», — рассказал он.

«Ответственность огромная. Мы только в начале пути. Мы установили связь с музеем блокады. Нам передали архивы. Мы планируем в октябре экспозицию открыть», — рассказала директор центра содействия воспитанию № 4 Ольга Галкина.

Центру содействия воспитанию № 4 по решению топонимической комиссии решено присвоить имя Токтогон Алтыбасаровой. Официально это решение вступит в силу после соответствующего постановления правительства города.

Ранее стало известно, что всероссийский мотоклуб «Ночные волки» в 2024 году посвятит мотопробег «Дорогами Победы» кыргызстанке Токтогон Алтыбасаровой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292159/
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