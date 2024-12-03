Наведение порядка на рынках Бишкека: мэр пришел с проверкой

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил ход работ по наведению порядка на рынках «Орто-Сай» и «Аламедин».

Первым пунктом инспекции стала территория, отведенная под строительство многоярусной парковки на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Безымянной. Напротив этого участка планируется возведение роторной парковки вместимостью 250–300 автомобилей. Мэр поручил ускорить темпы строительства, уточняет пресс-служба муниципалитета.

Он также осмотрел проходы на рынке «Орто-Сай» и поручил демонтировать все самовольно установленные объекты.

«Бишкекасфальтсервису» поручено уделить внимание качеству выполняемых работ.

Айбек Джунушалиев также посетил рынок «Аламедин», где дал указания устранить нарушения на остановочном комплексе и провести ремонт тротуара возле рынка и потребовал усилить работу по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей на всех участках города.