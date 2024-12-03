21:40
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Общество

Наведение порядка на рынках Бишкека: мэр пришел с проверкой

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил ход работ по наведению порядка на рынках «Орто-Сай» и «Аламедин».

Первым пунктом инспекции стала территория, отведенная под строительство многоярусной парковки на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Безымянной. Напротив этого участка планируется возведение роторной парковки вместимостью 250–300 автомобилей. Мэр поручил ускорить темпы строительства, уточняет пресс-служба муниципалитета.

Он также осмотрел проходы на рынке «Орто-Сай» и поручил демонтировать все самовольно установленные объекты.

«Бишкекасфальтсервису» поручено уделить внимание качеству выполняемых работ.

Айбек Джунушалиев также посетил рынок «Аламедин», где дал указания устранить нарушения на остановочном комплексе и провести ремонт тротуара возле рынка и потребовал усилить работу по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей на всех участках города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313013/
просмотров: 709
Версия для печати
Материалы по теме
Рынки автозапчастей и стройматериалов в Оше перенесут за пределы города
На рынке Нарына мужчина ранил ножом жену. Пострадавшая в больнице
Строительство нового муниципального рынка в Оше проводится в две смены
Партию жевательной резинки сомнительного происхождения нашли на рынке Бишкека
При пожаре на центральном рынке Лейлека погиб парень
Рынок стройматериалов на «Старом толчке» вернули государству
Места на новом муниципальном рынке Оша будут предоставлять бесплатно
В Оше начали строить муниципальный рынок
Власти города Ош нашли новое место под центральный рынок
ГКНБ выясняет, почему не чистили реку Ак-Бууру, и накажет виновных
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Снос &laquo;сталинок&raquo; и&nbsp;хрущевок в&nbsp;Бишкеке: вы&nbsp;согласны на&nbsp;реновацию? Опрос Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
Aviasales.kg представил путеводитель на&nbsp;кыргызском языке &laquo;Келе-кет&raquo; Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»
3 декабря, вторник
21:23
Jaguar кардинально обновляет имидж и готовит к показу свой барбимобиль Jaguar кардинально обновляет имидж и готовит к показу с...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 декабря: будет солнечно
20:45
Военное положение в Южной Корее. Садыр Жапаров прилетит завтра согласно плану
20:41
Кыргызстанцы выступят на чемпионате мира по текболу
20:29
Мужчина избивает девочку и снимает на камеру