Ансамбль «Билерик» стал победителем международного фестиваля в Казахстане

Ансамбль «Билерик» Центра детского творчества Первомайского района Бишкека стал абсолютным победителем международного детского, юношеского и творческого конкурса-фестиваля TALANT-STAR. Об этом сообщает мэрия города.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Мероприятие прошло в городе Туркестане (Казахстан).

Юные танцоры под руководством Кайрата Салмакеева покорили жюри и зрителей своим мастерством и артистизмом. Они завоевали Гран-при в номинации хореография и были награждены Золотым кубком и дипломами.

Состав победоносного коллектива: Раяна Асылбекова, Зульфия Асылбекова, Гулнур Гайбиллаева, Сабина Сатыбалдиева, Даяна Дуйшеналыева и Айсель Мусаева — ученицы школы № 81.

TALANT-STAR направлен на развитие творческого потенциала детей и молодежи, поддержку и популяризацию детского творчества.