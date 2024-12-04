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Общество

Ансамбль «Билерик» стал победителем международного фестиваля в Казахстане

Ансамбль «Билерик» Центра детского творчества Первомайского района Бишкека стал абсолютным победителем международного детского, юношеского и творческого конкурса-фестиваля TALANT-STAR. Об этом сообщает мэрия города.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Мероприятие прошло в городе Туркестане (Казахстан).

Юные танцоры под руководством Кайрата Салмакеева покорили жюри и зрителей своим мастерством и артистизмом. Они завоевали Гран-при в номинации хореография и были награждены Золотым кубком и дипломами.

Состав победоносного коллектива: Раяна Асылбекова, Зульфия Асылбекова, Гулнур Гайбиллаева, Сабина Сатыбалдиева, Даяна Дуйшеналыева и Айсель Мусаева — ученицы школы № 81.

TALANT-STAR направлен на развитие творческого потенциала детей и молодежи, поддержку и популяризацию детского творчества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313010/
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